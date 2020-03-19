В Украину идет летнее тепло: где прогреет больше всего

В Украине в четверг, 18 марта, ожидается очень теплая и солнечная погода без осадков.
Температура воздуха прогреется до +17 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Ночью местами столбики термометров опустятся до −3, на юге на дорогах даже будет наблюдаться гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.
Погода в Украине 19 марта
lifegid.media
В северных и центральных областях ночью прогнозируется −1…+3, днем температура воздуха составит +13…+15.
На западе Украины ожидается 0 …+5, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +14…+16.
В восточной части страны ночью ожидается до −3…−2, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +9…+12.
На юге страны ночью прогнозируется −3…+2, днем воздух прогреется до +10…+13.
Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.
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