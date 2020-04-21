В Украину идет холод: синоптики уточнили прогноз погоды

В среду, 22 апреля, в Украине будет прохладная и облачная погода, а ночью возможны легкие заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На всей территории будет пасмурно с прояснениями.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что все регионы, кроме крайнего юга и Закарпатья, пострадают от заморозков на поверхности почвы.

Температурный максимум составит +13, а минимум +3.

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По данным синоптиков, 22 апреля на западе страны будет облачно с прояснениями и до +13 днем. Ночью температура опустится до 3 градусов тепла.

В Житомирской и Винницкой областях будет немного прохладнее – днем максимум составит +12. Аналогичная погода будет наблюдаться в центре – в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – и на севере.

Погода в Украине 22 апреля Скриншот

На востоке Украины будет еще холоднее. Днем в Донецкой, Луганской, Харьковской, и Днепропетровской областях будет +11, ночью столбики термометров покажут +3...+5.

На юге будет теплее всего. Днем температура будет колебаться от +11 до +13. Ночью - также +3...+5.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог рассказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.