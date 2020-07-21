В Украину идет атмосферный фронт: синоптик рассказала, где испортится погода
22 июля в Украине похолодает.
В Украине в среду, 22 июля, ожидается похолодание, которое принесет в большинство областей атмосферный фронт.
Кроме этого, там пройдут дожди. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Поскольку фронт – холодный, то завтра в его тылу воздух будет значительно свежее на севере Украины, в западных областях и так не жарко, а также несколько снизится температура воздуха на Винниччине и в части Черкащины", – пояснила она.
В этих районах и областях в среду воздух прогреется до +20... +25 градусов. На остальной территории – юг, восток и большинство центральных регионов – удержится высокая температура на уровне +25... +32 градусов.
Погода в Украине 22 июля (Facebook Наталья Диденко)
Ветер 22 июля будет северо-западный, небольшой или умеренный.
Диденко отметила, что мощный антициклон Albreght в этот день будет упорно отодвигать холодный атмосферный фронт. Поэтому осадки вероятны на Прикарпатье, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.
Карта дождей в Украине 22 июля (Facebook Наталья Диденко)
Тогда как большая часть Украины побудет в основном в сухой, максимум облачной, погоде.
В Киеве среда тоже ожидается свежей, дневная температура воздуха снизится до +22... +24 градусов. Днем столица уже окажется в тыловой части фронта, поэтому и дожди там маловероятны.
Прогноз синоптика (Facebook Наталья Диденко)
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в Киеве со среды, 22 июля, и до пятницы, 24 июля, будет сухая погода, однако немного похолодает.