В Украину идет атмосферный фронт: синоптик предупредила об ухудшении погоды 25 мая

В понедельник, 25 мая, в Украине ожидается прохладная погода с периодическими дождями почти по всей территории.

Ведь атмосферный фронт, который уже сейчас "хозяйничает" на западе страны, в течение суток распространится восточнее, принеся осадки в большинство областей. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в первый день следующей недели восточная часть и юг будут чередовать небольшие осадки с солнцем. Ветер будет с севера, на востоке – с юго-востока, небольшой, максимум умеренный.

В Украине 25 мая будет прохладно и дождливо

В то же время заморозки наконец отступят и ближайшей ночью по стране ожидаются уже более комфортные +6... +12 градусов.

Днем же 25 мая предполагается +14... +17. Очаг холода будет держаться над Киевщиной и Карпатами – там столбики термометров покажут +9... +12 градусов, на востоке и в Днепропетровской будет наиболее тепло – до +15... +20.

Атмосферный фронт в Украине Facebook/Наталья Диденко

В Киеве понедельник ожидается дождливым и холодным. Ночью, правда, будет немного теплее – до +8 градусов, но днем только в пределах +12.

"Небольшое потепление можно ждать со среды... Если серьезно, более ощутимое тепло придет в Украину с 1 по 7 июня. Однако не уверена, будут ли все довольны", – подытожила свой прогноз Диденко.

Карта погоды в Украине 25 мая Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам климатологов, лето 2020 года обещает быть капризным – ожидаются ливни, град, шквалы и засуха. Погода будет очень нестабильной – от жары к холоду и наоборот.