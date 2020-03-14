В Украину идет арктический холод с мокрым снегом и дождем. Карта

В воскресенье, 15 марта, в Украине из-за наступающего арктического холода существенно изменится погода – ожидается снег с дождем.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"15 марта в Украине будет царить воздушная масса арктического происхождения: ночью 0-6 мороза, днем ​​1-7 тепла, в южной части ночью 0-4 тепла, днем ​​3-8 тепла. Мокрый снег, местами с дождем, выпадать в восточных областях и на Сумщине. Там также ожидается сильный северный ветер", – рассказала она.

Карта погоды Facebook Наталья Диденко

Диденко отметила, что на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

В Киеве, 15 марта, по прогнозу ожидается сухая и солнечная погода. Днем будет средняя температура около +3 градусов, а ночью похолодает до -4.

"Весна бурными событиями компенсирует вялую невнятную зиму", – подчеркнула синоптик.

Карта погоды Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач дал свежий прогноз погоды до конца марта в Украине.

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