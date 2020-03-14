Главная Новости
14 марта • обновлено в 18:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину идет арктический холод с мокрым снегом и дождем. Карта

1.1т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 15 марта, в Украине из-за наступающего арктического холода существенно изменится погода – ожидается снег с дождем.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"15 марта в Украине будет царить воздушная масса арктического происхождения: ночью 0-6 мороза, днем ​​1-7 тепла, в южной части ночью 0-4 тепла, днем ​​3-8 тепла. Мокрый снег, местами с дождем, выпадать в восточных областях и на Сумщине. Там также ожидается сильный северный ветер", – рассказала она.

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Наталья Диденко

Диденко отметила, что на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

В Киеве, 15 марта, по прогнозу ожидается сухая и солнечная погода. Днем будет средняя температура около +3 градусов, а ночью похолодает до -4.

"Весна бурными событиями компенсирует вялую невнятную зиму", – подчеркнула синоптик.

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач дал свежий прогноз погоды до конца марта в Украине.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги