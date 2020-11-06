В Украину идет антициклон: где улучшится погода

Погода в Украине 7 и 8 ноября обещает быть сухой и немного более теплой, чем в предыдущие несколько дней. Хотя в стране так же будут наблюдаться туманы.

В общем же антициклон Ramesh заблокирует дожди на большей части территории. Таким прогнозом на выходные поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня будет в пределах +8... +13 градусов, на юге +12... +15. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве 7-8 ноября дождей не предвидится, но периодически будет туман. В ночные часы столбики термометров будут показывать +5... +7, в течение дня +10 градусов.

Карта погоды в Украине 7-8 ноября в Украине Facebook Натальи Диденко

Синоптик отметила, что со следующей недели в Украину начнет "затекать" воздух арктического происхождения, появятся первые морозы.

"Поэтому выходные, хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными – для грибов в самый раз, ну, или для выбивания ковров или прогулок в замшевых кроссовках", – подытожила свой прогноз Диденко.

Прогноз погоды на 7-8 ноября в Украине Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык отметил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер".