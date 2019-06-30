В Украину идет адская жара: прогноз погоды на начало июля

В начале июля на территорию Украины вновь вернется жара, однако жители страны смогут вздохнуть с облегчением.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что первые дни нового месяца порадуют украинцев разнообразием.

"Июль в Украине начнется возвращением жары. Завтра (1 июля. – ред.) – снова за +30 градусов! Сухо, солнечно. Но. 2 июля еще побудет жара, а с третьего июля начнет съезжать на юг и таки сойдет", – пояснила она.

Лето, жара pixabay

По словам Диденко, в Киеве понедельник будет жарким и сухим. И только через два дня температура понизится.

"В столице 1 июня будет ясно, во вторник – местами дождь, гроза. Погуляйте сегодня побольше на настоящем воздухе, потому что завтра будет только кондиционированный", – резюмировала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дал прогноз погоды на июль в Украине. Ожидается настоящая летняя жара, которую разбавят грозовые дожди.

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