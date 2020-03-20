В Украину доставят 10 млн тестов на коронавирус: Зеленский назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта заявил, что в Украину в ближайшие 48 часов доставят из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов на коронавирус.

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Такое обещание он озвучил во время видеообращения к украинцам, которое появилось на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Хочу сказать, что в ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Также, по его словам, в Украину привезут:

10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

1 млн масок, которые поступят в аптеки ;

100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

400 тыс. экспресс-тестов;

10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каж дого из вас", – пообещал президент.

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