В Украину доставят 10 млн тестов на коронавирус: Зеленский назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта заявил, что в Украину в ближайшие 48 часов доставят из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов на коронавирус.
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Такое обещание он озвучил во время видеообращения к украинцам, которое появилось на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
"Хочу сказать, что в ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины", – отметил глава государства.
Владимир Зеленский
Скриншот видео
Также, по его словам, в Украину привезут:
10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
1 млн масок, которые поступят в аптеки ;
100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
400 тыс. экспресс-тестов;
10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.
"Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каж дого из вас", – пообещал президент.
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