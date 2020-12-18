В Украину частично вернется снег: где ждать осадков в субботу. Карта

Юрий Сергиенко Общество 21:13, 18.12.2020

Погода в Украине в субботу, 19 декабря, ожидается пасмурной, в некоторых регионах дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м. Объявлен І уровень (желтый) опасности (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Предупреждение о туманах в Украине.
Укргидрометцентр

Мокрый снег и дождь ожидается только на северо-востоке страны, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла. Днем от 0 до +5, "минусы" прогнозируют только в северных и восточных областях – до 2 мороза.

Погода в Киеве в субботу ожидается облачной, но без осадков. Днем и ночью от 0 до 2 тепла.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 19 декабря.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что погода на новогодние и рождественские праздники в Украине не будет по-настоящему зимней, однако в новогоднюю ночь может выпасть снег.

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