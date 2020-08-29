В Украине 1 сентября в западных и северных областях ожидается жара до +31..+35 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По всей территории Украины в ближайшие несколько дней осадков не прогнозируется. Кратковременные грозовые дожди возможны в понедельник, 31 августа, в карпатском регионе, а во вторник, 1 сентября, – в западных областях.

Ветер преимущественно южный, умеренный.

В Украину 1 сентября ворвется жара до +35 градусов. Карта погоды meteo.gov.ua

Так, жарче всего 1 сентября будет в Херсонской и Николаевской областях – там температура воздуха поднимется до +35 градусов. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях – +31..+33 градуса днем и +16..+18 ночью.

В Украину 1 сентября ворвется жара до +35 градусов. Карта погоды meteo.gov.ua

В Украину 1 сентября ворвется жара до +35 градусов. Карта погоды meteo.gov.ua

На западе Украины температура ожидается +23..+25 градусов тепла. Ночью температура опуститься до +15 градусов.

В Украину 1 сентября ворвется жара до +35 градусов. Карта погоды meteo.gov.ua

В Украину 1 сентября ворвется жара до +35 градусов. Карта погоды meteo.gov.ua

Напомним, погода в Украине в сентябре ожидаетсядождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодание.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!