В украинском учебнике тему ВСУ проиллюстрировали фото солдат РФ

В украинском школьном пособии "Защита Отечества" для 10 класса тему Вооруженных сил Украины проиллюстрировали изображениями солдат армии Российской Федерации.

Об этом написал в Telegram-канале украинский блогер с ником "Фашик Донецкий". Он обратил внимание на то, что на картинках изображены российская экипировка и оружие (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Прислали от такие в ЛС фото учебника ДПЮ (допризывная подготовка юношей, – ред.) для 10 класса. Граждане составители, ваша тупость не имеет границ, ибо на фото русские солдаты в экипировке "ратник", у первого солдата на фото – АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, – ружье производства РФ", – возмутился он.

Учебник "Защита Отечества" для 10 класса украинской школы Telegram Фашик Донецкий

Страница из учебника Telegram Фашик Донецкий

Страница из учебника Telegram Фашик Донецкий

Страница из учебника Telegram Фашик Донецкий

Блогер потребовал от Минобразования отреагировать на ситуацию и наказать виновных.

Сообщение блогера в соцсети Telegram Фашик Донецкий

"Ратник" – российская боевая экипировка военнослужащего.

Форма армии РФ Vitaly V. Kuzmin

АК (автомат Калашникова, – ред.) сотой серии не состоит на вооружении украинской армии, зато используются в подразделениях российской. Есть информация, что это оружие применяли военнослужащие ФСБ РФ без опознавательных знаков в ходе оккупации Крыма в феврале-марте 2014 года.

АК сотой серии Vitaly V. Kuzmin

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в учебнике по химии для 9 классов украинской школы написано, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях.

В рубрике "Интересно знать" в учебнике рассказано о полезных свойствах пищевой соды. В частности указывается, что водный раствор соды рекомендовано пить для профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде. При этом автор учебника ссылается на информацию с сайта для пенсионеров.