В украинском учебнике тему ВСУ проиллюстрировали фото солдат РФ

В украинском школьном пособии "Защита Отечества" для 10 класса тему Вооруженных сил Украины проиллюстрировали изображениями солдат армии Российской Федерации.

Об этом написал в Telegram-канале украинский блогер с ником "Фашик Донецкий". Он обратил внимание на то, что на картинках изображены российская экипировка и оружие (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Прислали от такие в ЛС фото учебника ДПЮ (допризывная подготовка юношей, – ред.) для 10 класса. Граждане составители, ваша тупость не имеет границ, ибо на фото русские солдаты в экипировке "ратник", у первого солдата на фото – АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, – ружье производства РФ", – возмутился он.

Блогер потребовал от Минобразования отреагировать на ситуацию и наказать виновных.

"Ратник" – российская боевая экипировка военнослужащего.

АК (автомат Калашникова, – ред.) сотой серии не состоит на вооружении украинской армии, зато используются в подразделениях российской. Есть информация, что это оружие применяли военнослужащие ФСБ РФ без опознавательных знаков в ходе оккупации Крыма в феврале-марте 2014 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в учебнике по химии для 9 классов украинской школы написано, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях.

В рубрике "Интересно знать" в учебнике рассказано о полезных свойствах пищевой соды. В частности указывается, что водный раствор соды рекомендовано пить для профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде. При этом автор учебника ссылается на информацию с сайта для пенсионеров.