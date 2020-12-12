В украинском учебнике изобразили российских военных: МОН отреагировало

В учебнике "Защита Отечества" для 10 класса авторы проиллюстрировали информацию о Вооруженных силах Украины снимком с российскими военными.

На фото обратил внимание в Telegram блогер "Фашик Донецкий". Оно подписано как "Современная экипировка солдата ВСУ" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам блогера, на самом деле это российские солдаты в экипировке "ратник".

"У первого солдата на фото АК 100-й серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, ружье производства РФ", – отметил он.

Министерство образования Украины обратилось к коллективу авторов учебника за разъяснениями. Авторы ответили, что учебник был напечатан в 2018 году и до 10 декабря 2020 года никаких замечаний к вышеупомянутому фото не поступало.

"Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.). Экипировка только начинало массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировки бойцов ВСУ", – говорится в сообщении.

МОН поручило Институту модернизации содержания образования обратиться к экспертам по вооруженному обеспечению ВСУ, чтобы получить экспертную оценку об экипировке и оружии, изображенным на фото.

"За предыдущие шесть лет, к сожалению, качество подготовки школьной учебной литературы, которая печатается за государственные средства, было значительно снижено. В учебниках были допущены ошибки, неточности, содержится неуместна информация и т.д." – пожаловались в министерстве.

Скандал возник из-за учебника "Защита Отечества" для 10 класса Telegram "фашиков Донецкий"

В учебнике размещены фото российских военных Telegram "фашиков Донецкий"

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в учебнике по химии для 9 класса указано, что пищевая сода помогает в профилактике и лечении онкозаболеваний, а также в отбеливании зубов. Эту информацию авторы взяли с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров".

Министерство образования заявило, что упоминание о лечении рака содой будет изъято из учебника.