- Алексей, есть такой эндокринолог - Доктор Ларин, звать. Помоги попасть к нему на приём. Нам сказали, что только он может нам помочь.
Уверен.
С такими просьбами к тем, кто его лично знал, часто обращались друзья и знакомые. А потом звонили через время и благодарили. А ещё спрашивали как быть:
- Он нам так помог. И даже деньги не взял.
Он консультировал тысячи, оперировал сотни.
Для пациентов.
Доктор, хирург, эксперт, специалист. В украинской медицине таких единицы, в эндокринологи, пожалуй, он был такой один.
Для руководства.
Администратор, директор института. Прямолинейный, не удобный, своенравный и самодостаточный.
Многим это не нравилось.
До него не могли дотянуться как до врача, поэтому мелко мстили как директору центра.
Из-за этого он сильно переживал.
Величина.
К нему всегда были очереди на приём. У него на месяцы вперёд были расписаны операционные дни.
Причём генералы и министры сменялись бабушками приехавшими из глубинки. Он одинаково лечил нынешних, бывших и простых-обычных.
Редкий случай.
Директор института - практикующий хирург, делающий десятки операций в неделю.
Он был из той редкой породы врачей, кто умел и не боялся. Не боялся сложных случаев, не боялся отвественности и честно делал свою работу - спасал людей.
Поднял с нуля институт.
Сделал его первым и лучшим эндокринологическим центром страны.
- Александр Сергеевич приехал с семьёй. Сейчас будет самая вкусная и разнообразная рыба.
Так мы встречали приезд доктора Ларина на традиционные обеды выходного дня. Он никогда не приезжал с пустыми руками. Любил друзей, умел дружить и любил это шумное дело.
Хлебосольный, щедрый, веселый.
Не был его пациентом или коллегой, но могу смело считать себя его младшим товарищем.
Для друзей.
Весельчак, шутник, острослов и душа компании.
Уютный, комфортный, добродушный и очень компанейский.
Наверное, как у всех.
У него были друзья и враги, оппоненты и соперники. Были те, кто его обожал и те, кто не любил.
Но уважали - все.
Это был Человек.
Не простой. Неординарный. Не такой как все.
От этого очень интересный.
Буду помнить и скучать...
RIP.
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