- Алексей, есть такой эндокринолог - Доктор Ларин, звать. Помоги попасть к нему на приём. Нам сказали, что только он может нам помочь.

Уверен.

С такими просьбами к тем, кто его лично знал, часто обращались друзья и знакомые. А потом звонили через время и благодарили. А ещё спрашивали как быть:

- Он нам так помог. И даже деньги не взял.

Он консультировал тысячи, оперировал сотни.

Для пациентов.

Доктор, хирург, эксперт, специалист. В украинской медицине таких единицы, в эндокринологи, пожалуй, он был такой один.

Для руководства.

Администратор, директор института. Прямолинейный, не удобный, своенравный и самодостаточный.

Многим это не нравилось.

До него не могли дотянуться как до врача, поэтому мелко мстили как директору центра.

Из-за этого он сильно переживал.

Величина.

К нему всегда были очереди на приём. У него на месяцы вперёд были расписаны операционные дни.

Причём генералы и министры сменялись бабушками приехавшими из глубинки. Он одинаково лечил нынешних, бывших и простых-обычных.

Редкий случай.

Директор института - практикующий хирург, делающий десятки операций в неделю.

Он был из той редкой породы врачей, кто умел и не боялся. Не боялся сложных случаев, не боялся отвественности и честно делал свою работу - спасал людей.

Поднял с нуля институт.

Сделал его первым и лучшим эндокринологическим центром страны.

- Александр Сергеевич приехал с семьёй. Сейчас будет самая вкусная и разнообразная рыба.

Так мы встречали приезд доктора Ларина на традиционные обеды выходного дня. Он никогда не приезжал с пустыми руками. Любил друзей, умел дружить и любил это шумное дело.

Хлебосольный, щедрый, веселый.

Не был его пациентом или коллегой, но могу смело считать себя его младшим товарищем.

Для друзей.

Весельчак, шутник, острослов и душа компании.

Уютный, комфортный, добродушный и очень компанейский.

Наверное, как у всех.

У него были друзья и враги, оппоненты и соперники. Были те, кто его обожал и те, кто не любил.

Но уважали - все.

Это был Человек.

Не простой. Неординарный. Не такой как все.

От этого очень интересный.

Буду помнить и скучать...

RIP.