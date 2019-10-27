У украинского узника Кремля нашли рак

У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировали онкологическое заболевание. В то же время пленник Кремля до сих пор находится в съемной квартире в Крыму, где ему назначен домашний арест.

Об этом сообщил его адвокат Айдер Азамат в комментарии корреспонденту "Крим.Реалии". По его словам, попытки перевезти обвиняемого в другое, более комфортное место — не увенчались успехом.

"За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом в моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курсы химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же", — отметил он.

Асан Чапух ua.krymr.com

Адвокат добавил, что ранее Асан Чапух жаловался на то, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире плохо влияет на его здоровье.

Отмечается, что 7 апреля 2019 года подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам дела "Веджие Кашка", обвиняемым в вымогательстве. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова приговорили к трем годам условно, с испытательным сроком в три года.

Асан Чапух получил три с половиной года условно, с испытательным сроком на такой же срок.

К рассмотрению апелляции на соответствующий приговор все фигуранты дела будут оставаться под домашним арестом. Подчеркнем, что все четверо своей вины не признают.

Как писал OBOZREVATEL,украинский блогер КРЫМский бандеровец сообщил, что Россия убивает заложников: фигуранта дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха в тяжелом состоянии госпитализировали в шестую горбольницу Симферополя.

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