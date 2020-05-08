В украинских СИЗО появились платные камеры: сколько стоят. Фото
В пятницу, 8 мая, в следственных изоляторах Украины начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.
Как сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, первые платные камеры появились в Киевском СИЗО (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже", – отметил он.
По словам главы Минюста, стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12000 грн в месяц.
"Для удобства на следующей неделе обеспечим возможность оплаты онйлан на сайте "Онлайн дом юстиции", – добавил Малюська.
Он пояснил, что полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Денис Малюська заявил, что считает осужденных к пожизненному заключению интеллигентной и интересной категорией осужденных. Он добавил, что нанимал бы таких людей на работу.