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''Навязывают ''русский мир'': в школах Украины разгорелся скандал

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Министерство образования и науки Украины позволило украинским школам в обязательном порядке вводить изучение языка нацменьшинств, в том числе и русский.

В интервью OBOZREVATEL украинская писательница Лариса Ницой сообщила, что возвращение в учебный план скандальных учебников по русскому языку, в которых прославляют страну-агрессор, для школ с украинским языком обучения, это не единственная проблема.

"Учебники в некоторых школах начали изымать, а в некоторых продолжают использовать, например, в киевской школе №54. Проблема немного больше, чем просто учебники, проблема такова, что МОН через учебные планы сделало очень хитрый трюк - они заводят язык нацменьшинств в украинские школы, и этот язык является обязательным к изучению всеми учащимися в этих школах, в том числе и русский язык", - сообщила она.

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По ее объяснениям, дирекция школ может навязывать изучение именно русского языка своим ученикам, без согласия родителей.

"Для постороннего человека, который не разбирается в тонкостях этого дела, министерство создало все условия для директоров навязывать русский язык родителям детей, которые не хотят его изучать, и этот русский язык является обязательным в школе", - рассказала Ницой.

Писательница считает, что родители имеют право сами выбирать, какой язык учить их детям.

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"Нам достаточно создать условия для родителей, чтобы они имели возможность выбирать, и ничего запрещать не надо, родители сами не будут выбирать этот язык, вот и все", - сказала она.

Что касается скандального учебника, Ницой сообщила, что по ее просьбе народные депутаты написали в ГПУ обращение по этому поводу и теперь ждут ответа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой нецензурно обругала министра образования Лилия Гриневич из-за скандала с пропагандистскими учебниками по русскому языку в украинских школах. Кроме того, она заявила, что будет инициировать ее отставку.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Ницой нужно сделать президентом Украины
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