В украинских больницах отменят операции из-за коронавируса: кого коснется

В Министерстве здравоохранения планируют отложить плановые операции, чтобы освободить медицинские учреждения для возможной помощи украинцам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Соответствующий приказ 16 марта должен подписать глава Министерства здравоохранения Илья Емец (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы принимаем превентивные меры, чтобы исключить распространение болезни на территории Украины. В то же время, мы понимаем, что наша главная задача – уменьшить негативные последствия, когда вспышка болезни будет на территории Украины. Поэтому мы интенсивно готовим учреждения здравоохранения и продолжаем их перепрофилировать для того, чтобы система здравоохранения могла принять количество больных в случае массового их поступления", – отметил Ляшко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рекомендуют рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса.

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