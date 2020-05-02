В країні розпочався парад велюрових суверенітетів. Міста і містечка одне за одним заявляють про часткове скасування карантину. Чхати вони хотіли на заборони уряду. Міністр внутрішніх справ топає ногою, погрожуючи карами і справедливо зазначаючи, що зараз епідеміологічні показники гірші, ніж місяць тому й ми можемо отримати реальний спалах епідемії. Але навіщо ці подвійні стандарти, друзі? Власник "Велюра" і всі його відвідувачі навіть не сплатили штраф 17 тис грн за порушення карантину, хоч всі високопосадові "спасителі Києва" були ідентифіковані журналістами.

Власника "Велюра" з замашками гопника з 90-их не засудила рідна фракція, спікер не вичитав його в стилі комсомольських зборів, президент і його офіс не записали відосик "ай-ай-ай, Коля", уряд не закликав депутатів власним прикладом демонструвати повагу до карантину і самоізоляції. Поліція, яка доблесно ловила в Дніпрі одного іхтіандра, спокійнісінько спостерігала за тисячами прихожан МП, й жоден батюшка чи приход також не оштрафовані.

Міністри, депутати, колишні депутати тусуються по найдорожчим готелям/ресторанам Києва і проводять там променади без масок. Все це щодня читають, дивляться, бачать мільйони ФОПів, чий бізнес загинається, яким немає чим сплачувати оренду, зарплати, комуналку.

Я проти параду велюрових суверенітетів. Але спровокували його самі слуги. І тепер це навряд чи можна зупинити. Можна зупинити метро, але тепер Київ перетворилася на суцільну корку, бо всі виїхали в офіси на своїх авто. Можна закрити кафе, але всі, в кого немає грошей на чай за 500 грн в "Велюрі", вийшли з пивом на лавочки. Можна лякати штрафами в 17 тисяч дрібних підприємців, але тоді вони приходять під уряд. Або всі на карантин - або цю хвилю суверенітетів не зупинити. Почніть з "Велюра" – під камери оштрафуйте Колю і виженіть його зі своєї фракції.