В Україні народ живе сам на сам з війною! Ганьба владі!

Наталья Юсупова Общество 10:00, 14.07.2020

Зранку на Майдані було прощання з вбитим окупантами українським воїном Тарасом Матвієвим. Прийшли прості люди, побратими, військові. Ні політиків, ні чиновників, ні зірок, ні президента – нікого з влади. Ви нелюди. В Британії вбитого полісмена хоронила вся країна, з премєрміністром і з представниками королівської родини.

В Україні народ живе сам на сам з війною. Наші захисники наймужніші люди в світі. Коли більшість по морях та парках, українські військові кожен день віддають своє життя. Прийти поклониться - обов’язок кожного, тим більше для тих, хто керує в країні. Ганьба владі! Дякую хлопче, ти приклад для всіх поколінь! Низький уклін родині, особисто матері. Вічна пам`ять!

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