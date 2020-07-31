В Украине завершился военный призыв: Генштаб раскрыл подробности
В Украине завершился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020".
Об этом сказано на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. В связи с эпидемией COVID-19 весенний призыв проводился с мая по июль. Однако плановое задание по призыву было выполнено на 100%, отмечается в сообщении.
"Призвано и отправлено в войска всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины – 9 000 человек; Национальную гвардию Украины – 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; Государственную пограничную службу Украины – 1 300 человек", – сообщили в Генштабе.
В заявлении сказано, что особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможность предоставления отсрочек от призыва.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в связи с карантином из-за COVID-19 весенний призыв в армию в Украине был перенесен на май-июль 2020 года. По этой причине часть абитуриентов, которая в августе должна сдавать ВНО, уже к июлю получила повестки в военкомат.
После этого МОН направило письмо в Минобороны с просьбой отсрочить призыв в армию для абитуриентов. В итоге в Украине отсрочили призыв для поступающих.