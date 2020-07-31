В Украине завершился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020".

Об этом сказано на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. В связи с эпидемией COVID-19 весенний призыв проводился с мая по июль. Однако плановое задание по призыву было выполнено на 100%, отмечается в сообщении.

"Призвано и отправлено в войска всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины – 9 000 человек; Национальную гвардию Украины – 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; Государственную пограничную службу Украины – 1 300 человек", – сообщили в Генштабе.

В заявлении сказано, что особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможность предоставления отсрочек от призыва.

В Украине завершился военный призыв: Генштаб раскрыл подробности

В Украине завершился военный призыв: Генштаб раскрыл подробности

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