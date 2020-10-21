Смертность от COVID-19 в Украине превысила рекордную отметку за сутки

За сутки, 20 октября, в Украине от коронавирусной инфекции умерло 141 человек, это рекордный показатель смертности с начала пандемии.

Предыдущий рекорд – 113 умерших – был зафиксирован 19 октября, свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Показатель смертности по стране стабильно растет: 16 октября умерли 109 зараженных украинцев, 15-го число жертв коронавируса составило 106 человек, 12 и 13 октября – по 107, 9-го – 108 человек.

Всего на утро 21 октября от COVID-19 в стране умерли уже 5927 человек. Полностью побороли болезнь 132 219 пациента.

Статистика распространения коронавирусной болезни в Украине covid19.rnbo.gov.ua

Статистика распространения коронавирусной болезни в Украине covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщил OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 21 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41 млн человек. За минувший день выявлено 381 716 новых инфицированных. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Индии – 54 тыс., США – 61 тыс. и Бразилии – 23 тыс. За время пандемии от вируса скончалось более 1,1 млн человек. Побороли болезнь 30,6 млн пациентов.