Смертность от COVID-19 в Украине превысила рекордную отметку за сутки
Правительство рассматривает пять сценариев возможного усиления карантина
Один из них могут реализовать уже до конца года
Основным критерием для ужесточения карантинных мер является количество инфицированных
За сутки, 20 октября, в Украине от коронавирусной инфекции умерло 141 человек, это рекордный показатель смертности с начала пандемии.
Предыдущий рекорд – 113 умерших – был зафиксирован 19 октября, свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
Показатель смертности по стране стабильно растет: 16 октября умерли 109 зараженных украинцев, 15-го число жертв коронавируса составило 106 человек, 12 и 13 октября – по 107, 9-го – 108 человек.
Всего на утро 21 октября от COVID-19 в стране умерли уже 5927 человек. Полностью побороли болезнь 132 219 пациента.
Как сообщил OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 21 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41 млн человек. За минувший день выявлено 381 716 новых инфицированных. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Индии – 54 тыс., США – 61 тыс. и Бразилии – 23 тыс. За время пандемии от вируса скончалось более 1,1 млн человек. Побороли болезнь 30,6 млн пациентов.