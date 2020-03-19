В Украине зарегистрировали два новых случая коронавируса

В Украине зарегистрировали два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19: в Киеве и Житомире.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Сейчас пациентов изолировали, им предоставляется симптоматическое лечение.

Всего состоянием на 19 марта в стране зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них – летальные: в Черновицкой и Житомирской областях.

Коронавирус в Украине

Отметим, что с начала 2020 года в Украине обнаружено 260 подозрений на китайский коронавирус COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре в нашей стране будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.

Состоянием на 18 марта во всем мире коронавирусом COVID-19 заражены более 228 тысяч человек, 9953 погибли, 86 254 вылечились. 170 стран и территорий выявили заболевших новым типом коронавируса.

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