В Украине приняли новое правописание: обнародован полный текст изменений

В Украине опубликовали полный текст нового Украинского правописания, принятого 22 мая Кабинетом Министров.

Так, документ на 282 страницы появился на сайте Института языковедения имени Александра Потебни Национальной академии наук.

"Официальная публикация документа еще впереди, однако уже сейчас можем обнародовать основные изменения с краткими пояснениями и примерами", – пояснили в описании.

Украинское правописание РБК-Украина

Также был опубликован сокращенный конспект, в котором все изменения разделили на две группы: окончательные и вариантные дополнения к уже действующим нормам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года Украинская Нацкомиссия по вопросам правописания выдвинула на обсуждение общественности проект новой редакции Украинского правописания.

Также Кабмин публиковал полный текст новой редакции Украинского правописания. В Минобразования напомнили, что до этого последние изменения в него вносились в 2012 году.

Кроме того, в эксклюзивном опросе от OBOZREVATEL, украинцы высказали свое мнение о новом правописании.

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