В Украине заработали новые ПДД для водителей и пешеходов: что изменилось

В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются водителей авто, их пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

О том, какие именно изменения были внесены, 24 ноября подробно описал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Что измениться для водителей авто и пассажиров

Теперь водитель такси и его пассажиры обязаны пристегиваться ремнем безопасности во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами.

В машине должны быть ремни не только на переднем сиденье, но и на заднем, а таксисты должны напоминать об их использовании пассажирам.

На пристегиваться в населенном пункте разрешено только водителям и пассажирам с инвалидностью, в случаях, если это физиологически невозможно. Также не обязаны использовать ремни безопасности водители и пассажиры оперативного и специального транспорта.

Кроме того, запрещено менять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать. Номера должны быть чистыми и с достаточным освещением.

Какие изменения внесены для велосипедистов

Им теперь разрешено движение в полосе для маршрутных транспортных средств.

Какие изменения внесены для пешеходов

Во время движения по проезжей части или обочине в темную пору суток и в условиях плохой видимости они обязаны использовать светоотражающие элементы. Это может быть лента, наклейка, жилет или одежда, на которой есть такие элементы.

Facebook Алексея Билошицкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял изменения в действующую редакцию Правил дорожного движения 11 ноября.