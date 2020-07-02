В Украине заработали кинотеатры: какие правила для посетителей

В Украине с 1 июля заработали кинотеатры.

С четверга, 2 июля, в Украине, не смотря на карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, открылись кинотеатры и театры. Продавать билеты они смогут только на половину мест.

Такие кинотеатры как "Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex готовы принимать посетителей уже сегодня. Согласно сообщению министра культуры Александра Ткаченко, кинотеатры смогут использовать рассадку зрителей в шахматном порядке.

Учитывая, что карантин продолжает действовать по всей стране, в распоряжении местных властей прописаны требования норм безопасности, которые должны соблюдать заведения культуры:

проверку входных билетов по возможности совершать бесконтактным способом – с помощью сканеров штрих-кодов и других аналогичных устройств;

посетители должны быть в респираторах или защитных масках;

расстояние между ними на сидячих местах – не меньше 1,5 метра;

бесперебойная работа системы вентиляции в помещениях;

запрет на бумажную продукцию (журналы, брошюры, рекламные листы).

Для персонала действуют стандартные меры предосторожности:

обязательное ношение масок и перчаток;

температурный скрининг;

запрещен допуск к работе сотрудников с явными признаками респираторных заболеваний и температурой выше 37,2 градуса.

Отметим, что вместе с тем, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что согласно постановлению правительства, город усиливает противоэпидемические мероприятия и ограничивает работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве заведениям общественного питания позволили принимать гостей внутри помещений. При этом посетителям нельзя будет заходить в заведение без сопровождения работника, закрытыми останутся детские комнаты.

Также запрещено проводить банкеты, праздники, мастер-классы, публичные события, в которых принимают участие более 10 человек, готовить пищу на открытых кухнях, открывать зоны самообслуживания.