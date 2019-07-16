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В Украине заработал закон о языке: что теперь будет

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Во вторник, 16 июля, в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ, который пережил две тысяч правок, устанавливает следующие нормы использования украинского языка:

  • он становится обязательным для использования в публичном пространстве;

  • в государственном и коммунальных секторах;

  • в транспорте и заведениях общественного питания;

  • на подписях и маркировке товаров и услуг;

  • в медицинской и образовательной сферах;

  • в театральных представлениях и дубляже кино;

  • на телевидении, в интернете и печатных СМИ.

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Закон о языках в Украине

Закон о языках в Украине

ТСН

При этом действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Нарушения прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будут караться штрафами. Максимальная сумма – 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Закон о языках Языковой скандал
Место
Украина
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