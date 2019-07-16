В Украине заработал закон о языке: что теперь будет

Во вторник, 16 июля, в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Документ, который пережил две тысяч правок, устанавливает следующие нормы использования украинского языка:
он становится обязательным для использования в публичном пространстве;
в государственном и коммунальных секторах;
в транспорте и заведениях общественного питания;
на подписях и маркировке товаров и услуг;
в медицинской и образовательной сферах;
в театральных представлениях и дубляже кино;
на телевидении, в интернете и печатных СМИ.
Закон о языках в Украине
ТСН
При этом действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.
Нарушения прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будут караться штрафами. Максимальная сумма – 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против – 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрея Парубия "Слава Украине!".
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал в Верховную Раду проект постановления, которое блокирует подписание языкового закона. Он отметил, что ни спикер парламента Андрей Парубий, ни президент Петр Порошенко не смогут подписать этот закон.
Глава Верховной Рады Андрей Парубий еще тогда анонсировал подписание закона о государственном языке №5670-д 14 мая.
14 мая Верховная Рада Украины отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №5670-д об украинском языке.
Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.
В свою очередь, топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
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