В Украине заработал российский Wildberies с футболками с Путиным и Крымским мостом. Фото

Виктория Довгань Общество 11:29, 22.09.2020 Обновлено: 12:16, 22.09.2020

В Украине 21 сентября начал работать российский онлайн-ритейлер Wildberries, который открыто торгует товарами с символикой страны-агрессора.

Так, на сайте можно увидеть наборы для вышивания портрета президента РФ Владимира Путина, футболки с его изображением. Также свободно продаются одежда и аксессуары с диктаторами Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным, а также с запрещенной в Украине символикой СССР.

Аксессуары с Лениным.
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Wildberies в Украине торгует одеждой с президентом РФ .
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Одежда с символикой СССР.
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Товары с изображением Сталина.
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На этом российская сеть не остановилась и решила продавать в Украине даже футболки с принтом Керченского моста во временно оккупированном Крыму, а также материалы для подготовки к ЕГЭ, который существует только в России (аналог украинского ВНО).

Футболка с Крымским мостом.
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Пособия для подготовки к ЕГЭ, которого не существует в Украине.
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При этом стоимость всех товаров указана в украинской национальной валюте – гривнях. Так, к примеру, трафарет под вышивку бисером с Путиным украинцам предлагают купить по акции за 185-197 грн, а альбом для монет, посвященных оккупации украинского полуострова, – за 27 гривен.

В альбоме за 27 грн оккупанты хвастаются "присоединением" Крымского полуострова.
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Украинцам предлагают альбом для монет в честь оккупации Крыма.
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Набор для вышивания портрета Путина .
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