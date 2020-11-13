В Украине заработал карантин выходного дня: в Кабмине пояснили, кого он не коснется

С пятницы, 13 ноября, в Украине начало действовать постановление Кабинета министров о карантине выходного дня, но он не коснется религиозных мероприятий.

Теперь по всей стране действуют ограничения, что характерны для "оранжевой" зоны, сообщил в свой Телеграм-канал министр КМ Олег Немчинов.

"С сегодняшнего дня постановление карантина выходного дня вступила в действие. Его результатов Минздрав ожидает по итогам трех недель... Местные органы ТЭБ и ЧС могут усиливать их до "красного" уровня эпидемической опасности", – сообщил чиновник.

Немчинов также отметил, что на время карантина выходного дня они не могут запретить проведение религиозных мероприятий без введения чрезвычайного положения.

"Во время службы необходимо придерживаться требований по количеству участников, дистанции и использования средств индивидуальной защиты", – подчеркнул чиновник.

Немчинов предупредил, если случится локдаун медицинской сферы, то будет введен полный локдаун для всей страны.

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