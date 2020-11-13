В Украине заработал карантин выходного дня: в Кабмине пояснили, кого он не коснется
С пятницы, 13 ноября, в Украине начало действовать постановление Кабинета министров о карантине выходного дня, но он не коснется религиозных мероприятий.
Теперь по всей стране действуют ограничения, что характерны для "оранжевой" зоны, сообщил в свой Телеграм-канал министр КМ Олег Немчинов.
"С сегодняшнего дня постановление карантина выходного дня вступила в действие. Его результатов Минздрав ожидает по итогам трех недель... Местные органы ТЭБ и ЧС могут усиливать их до "красного" уровня эпидемической опасности", – сообщил чиновник.
Немчинов также отметил, что на время карантина выходного дня они не могут запретить проведение религиозных мероприятий без введения чрезвычайного положения.
"Во время службы необходимо придерживаться требований по количеству участников, дистанции и использования средств индивидуальной защиты", – подчеркнул чиновник.
Немчинов предупредил, если случится локдаун медицинской сферы, то будет введен полный локдаун для всей страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 до 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня неделю – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
В частности, страна отказывается от действия адаптивного карантина, вместо этого переходит на общегосударственный с ограничениями, которые действовали в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности.
В день заседания Кабмина 11 ноября представители ресторанного бизнеса, работники баров и кафе в более чем 20 городах вышли на митинги против карантина выходного дня. Украинцы считают новые ограничения уничтожением их бизнеса.
Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил логику введения в Украине карантина выходного дня.