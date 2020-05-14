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14 мая • обновлено в 16:45
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В Украине запустят новый вид тестирования на коронавирус

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Уже скоро в Украине начнут проводить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19 – так называемый ИФА-метод – иммуноферментный анализ.

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Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирование в Украине, поскольку ИФА-тестирование гораздо доступнее в отличие от ПЦР- тестирования. А это значит и расширение групп, которые надо будет тестировать", – отметил он.

Кроме того, Ляшко заверил, что Украина увеличит количество приборов, на которых можно делать ПЦР-тесты.

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

"Нам часто говорят, что Украина мало тестирует. Конечно, мы не тестируем столько, как Германия или США, но учитывая наши мощности... Ведь в феврале мы могли тестировать 200-500 образцов. Сейчас мы можем тестировать 10 000 образцов в сутки" , – сказал заместитель главы Минздрава.

Состоянием на сейчас, по его словам, в Украине тестируют 7-8 тысяч образцов методом ПЦР. "На выходных мы тестируем по 5000, люди не обращаются и ждут до понедельника. И я хотел бы настоятельно рекомендовать при появлении симптомов звонить семейному врачу и на скорую на выходных", – обратился к украинцам Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 13 мая министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал, что в Украине в течение нескольких дней утвердят алгоритм по ИФА-тестированию на COVID-19, которое определяет уровень антител в организме человека.

  • Напомним, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская отметила, что тесты на COVID-19 с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных с "явной клиникой".

  • Большее доверие, по ее словам, вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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