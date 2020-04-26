В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки

Иммуноферментные (ИФА) тест-системы украинского производства начнут массово использовать в стране для определения антител к коронавирусу только после того, как они пройдут все необходимые "испытания".

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Об этом на брифинге Минздрава 26 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Относительно ИФА-тестов, в том числе и украинского производства, то мы начнем их использовать только после 100-процентной уверенности в том, что они достоверны", – сказал он.

Максим Степанов

По словам Степанова, перед тем, как начать закупать и использовать для диагностики коронавируса украинские ПЦР-тесты, так же были проведены все необходимые экспертизы.

Глава Минздрава также подчеркнул, что ИФА-тесты отличаются от ПЦР тем, что первые определяют антитела к возбудителю инфекции – то есть, переболел ли человек ею. Тогда как другие являются "золотым стандартом" диагностики СOVID-19 – они определяют наличие генома вируса в организме.

"Именно поэтому в диагностике коронавируса в Украине мы работаем только с ПРЛ-тестами нашего производства. По точности результатов они не отличаются от лучших тест-систем, которые существуют в мире. И только они способны на 100% сказать – больной человек или нет, выздоровел ли он", – отметил Степанов.

Смотреть выступление главы Минздрава на видео с 08:57 минуты:

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля в Украине вышла первая партия украинского производства иммуноферментных (ИФА) тест-систем для определения коронавируса.