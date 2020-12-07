В Украине запустят дополнительные поезда на новогодние праздники: куда можно уехать

"Укрзалізниця" заявила об активной подготовке к перевозкам пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

Назначено три дополнительных поезда на популярных во время отдыха направлениях, сообщили в пресс-службе "УЗ". Речь, в частности, идет о Ворохте и Ивано-Франковске.

Поезда будут ходить в таких направлениях:

№143/144 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта; поезд из Киева будет отправляться 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января (29 декабря будет курсировать только в Ивано-Франковск);

№149/150 Полтава – Ворохта ; поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении – 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января;

№129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск; поезд из Кременчуга отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине в случае ухудшения ситуации с коронавирусом могут запретить междугородное сообщение. По его словам, запрет мог затронуть, в том числе, и железнодорожное сообщение.

В конце ноября сразу три источника в правительственных кругах подтвердили OBOZREVATEL вероятность введения полного локдауна в Украине для сдерживания пандемии. Однако точную дату не назвали. Предварительно, карантин должны были значительно усилить в период новогодних и рождественских праздников.

За локдаун также выступили в Министерстве внутренних дел.

Также правительство рассматривало два варианта развития событий: введение локдауна в начале декабря и с 25-го числа этого же месяца.

Два варианта введения локдауна в Украине Obozrevatel

Позже власти заговорили о возможном введении 3-недельного карантина в январе 2021 года. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что во время него церкви, гостиницы и горнолыжные курорты будут работать. Предварительно продолжат работу общественный транспорт и продуктовые магазины, а рестораны и кафе будут работать на вынос и доставку.

В то же время планируется закрытие детских садов, школ и развлекательных заведений. Окончательное решение по всем ограничениям Кабмин должен принять на заседании 9 декабря, отметил Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что накануне новогодних праздников "Укрзалізниця" решила восстановить движение части отмененных поездов, а также запустить дополнительные.

В "УЗ" указали, что этими поездами пассажиры смогут путешествовать во время новогодних и рождественских праздников в популярных направлениях: Киев – Солотвино, Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель – Одесса, Мариуполь – Львов и Хмельницкий – Лисичанск.