В Украине запустился бесплатный онлайн-курс для художников

Ведущие специалисты из сферы маркетинга и культурного менеджмента поделятся знаниями, опытом, интересными примерами и трендами, которые помогут художникам, музыкантам, писателя сделать свои произведения и проекты еще более узнаваемыми.

Во время онлайн-курса участники смогут научиться эффективно презентовать свой проект перед потенциальными партнерами, инвесторами, журналистами и общественностью; создавать бренд культурного проекта; планировать базовую стратегию продвижения культурного продукта; эффективно строить взаимодействие со СМИ, успешно участвовать в пресс-мероприятиях, давать интервью, комментарии и посещать гостевые эфиры; полноценно использовать социальные сети для продвижения собственного культурного продукта.

"В прошлом году мы получили сумасшедший конкурс - 46 человек на место. Это дало нам возможность понять, что спрос художников на знание по продвижению своих проектов гораздо выше, чем мы ожидали. Итак, мы решили перейти в онлайн. В этом году мы продолжаем совместный с Украинским культурным фондом проект по обучению художников продвижению собственных культурных проектов. После предыдущего опыта, нам очень хотелось сделать его доступным для каждого художника на всей территории Украины. Поэтому - мы идем в онлайн! Отныне у каждого культурного деятеля будет возможность пройти 5-недельное обучение в любом уголке Украины, выполнить практические задания по собственному проекту и получить сертификацию. А главное - теперь каждый из них сможет использовать передовые достижения мирового арт-маркетинга, чтобы голос их проектов зазвучал в полную", - рассказала автор идеи, организатор и один из спикеров курса Ольга Малыш.

"И авторы, и СМИ - союзники, которых объединяет связана с событием, с книгой, музыкальным треком или фильмом интересная информация. Первые эту информацию создают и стремятся распространить, вторые - охотятся на нее, чтобы сообщить своим читателям. Помешать этой гармонии может лишь то, что потенциально интересную информацию неверно подают. Поэтому представители медиа считают, что их ждет что-то скучное и не стоит внимания. Чтобы заинтересовать СМИ, авторы должны сами думать, как СМИ, чувствуя их потребности. На этом я и обращать внимание в данном курсе ", - поделился журналист, спикер курса Антон Семиженко.

Перед началом обучения участникам предлагается пройти тест и оценить свои начальные знания из сферы маркетинга и sмм. Получив первое оценивания, будет открыт доступ к 5-ти модулям, в каждом из которых - бесплатные видео-лекции от наших специалистов.

Организаторы совместно со спикерами курса среди зарегистрированных отберут 60 самых интересных культурных проектов для непосредственного участия в практикуме оффлайн в 3х городах Украины: Киеве, Львове и Харькове.

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