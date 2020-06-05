В Украине запустили самолеты после карантина: названы первые направления

В Украине с пятницы, 5 июня, возобновлено внутреннее авиасообщение. Первые самолеты полетят вечером из аэропорта "Борисполь" в Днепр и Одессу.

Несмотря на ослабления карантина, на борту будет действовать ряд правил и ограничений. Об этом ТСН рассказал генеральный директор украинской авиакомпании "Wind Rose" Владимир Каменчук.

В Украине запустили самолеты после карантина

Из-за эпидемии коронавируса кормить на борту не будут, доступны будут только напитки в одноразовой посуде. Также во всех аэропортах пассажирам будут проверять температуру.

"Будет такой порядок: на входе в аэропорт будут замерять температуру, а также температуру перед выходом на борт. И обязательно маска на протяжении всего пребывания: от входа в аэропорт и до выхода из аэропорта", – рассказал Каменчук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

С 5 июня в Украине ослабили карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщила о восстановлении регулярных рейсов Киев – Одесса – Киев с 5 июня.

При этом авиасообщение между Украиной и Израилем не планируют восстанавливать в ближайшее время из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране.

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