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5 июня • обновлено в 10:39
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В Украине запустили самолеты после карантина: названы первые направления

1.7т
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В Украине с пятницы, 5 июня, возобновлено внутреннее авиасообщение. Первые самолеты полетят вечером из аэропорта "Борисполь" в Днепр и Одессу.

Несмотря на ослабления карантина, на борту будет действовать ряд правил и ограничений. Об этом ТСН рассказал генеральный директор украинской авиакомпании "Wind Rose" Владимир Каменчук.

В Украине запустили самолеты после карантина

В Украине запустили самолеты после карантина

Из-за эпидемии коронавируса кормить на борту не будут, доступны будут только напитки в одноразовой посуде. Также во всех аэропортах пассажирам будут проверять температуру.

"Будет такой порядок: на входе в аэропорт будут замерять температуру, а также температуру перед выходом на борт. И обязательно маска на протяжении всего пребывания: от входа в аэропорт и до выхода из аэропорта", – рассказал Каменчук.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
авиабилеты
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