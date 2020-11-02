В Украине запустили программы лояльности, которые помогают животным

В Глобус Банке получили отчет о результатах первого совместного благотворительного кейса с партнером программы GlobusBonus - онлайн-платформой Yapomoga по сбору средств на корм для животных из приюта "Дом, где живет любовь" БУ БФ "Фатум". В нем участвовали неравнодушные люди с большим сердцем - участники программы лояльности GlobusBonus, которые перечисляли накопленные бонусы на благотворительность.

"Привет дружище!

Меня зовут Рэй. Я пес из приюта "Дом, где живет любовь"

У нас очень много жителей: 85 собак и 32 кота. А мама Людмила у нас одна, и ей нужна помощь.

Я очень рад, что в эту субботу нам привезли много вкусняшек. О, ты даже не представляешь, как мы им обрадовались! Ведь нас не часто посещают гости с сюрпризами. Благодаря тебе и таким добрым людям как ты, было собрано 80 000 Бонусов Добра. А это 9000 грн! За эти средства они привезли нам много еды, представь себе, это 275 кг сухого корма! Целый месяц мы будем сыты и довольны!

Здесь ты можешь посмотреть отчет - https://www.instagram.com/p/CGZ_BSrHyw9/

Спасибо за помощь, друг!

Благодаря тебе мы стали по-настоящему счастливыми!"

Бонусы на благотворительность участников программы лояльности GlobusBonus также помогли появлению в Киеве первого бокса для приема пластиковых бутылок "Япомогабокс", который взамен на пластик выдает корм для бездомных животных. Его установили в столице на улице Юрия Ильенко, 71, недалеко от станции метро "Лукьяновская".

Чтобы Рэй и его друзья всегда были сыты и ухожены, бесплатно регистрируйтесь на участие в программе лояльности GlobusBonus, чаще пользуйтесь платежной карточкой от Глобус Банка, накапливайте бонусы и тратьте их, чтобы ДАРИТЬ ДОБРО.

Напоминаем, что один Globus-бонус вы получаете за каждые 10 гривен, потраченных на покупки товаров или оплату услуг карточкой. Накопленные Globus-бонусы можно обменять на классные подарки или потратить на благотворительность. Каталог есть на сайте программы