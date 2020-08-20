В Украине запустили онлайн-платформу "цифровой демократии". Социальный сервис iViche стартовал исследованием мотивов благосклонности избирателей к современным политикам. Об этом OBOZREVATEL сообщили создатели платформы.

Так, новая мультимедийная платформа опросов и изучения общественного мнения iViche.com ("Интернет-Вече") запустила свой первый масштабный исследовательский проект – опрос украинцев, почему они поддерживают ту или иную политическую силу.

В отличие от остальных опросов, которые "ранжируют" политические партии по распределению мест в местных органах власти, платформа iViche поставила цель разобраться не только с уровнем поддержки, а и с сознательными и подсознательными мотивами, которые движут гражданами при выборе той или иной партии.

Среди объектов исследования – партии Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность, "Батьківщина" и партия Шария. К тому же система iViche дает возможность каждому участнику опроса указать другой объект его политической привязанности. Такую же свободу пользователям платформа дает и при указании причин своего выбора: кроме предложенных ответов, участники опроса могут указывать свои варианты, которые также попадают в перечень для голосования.

В Украине запустили онлайн-платформу "цифровой демократии"

Варианты ответов, предложенные iViche, сформулированы с определенной долей юмора, предполагая, что и мотивация наших избирателей часто тоже не лишена юмористического основания. К примеру, среди вариантов ответов на вопрос, почему люди голосуют за Слугу народа, является "Жду посадок", по ОПЗЖ: "Рабинович прикольный", по ЕС: "Хочется еще реформ" и "Гончаренко – в мэры столицы!". Сторонники "Батьківщини" могут выбрать вариант "Красота спасет Мир!", а электорат партии Шария – "Это не партия, а Ютуб-канал".

Новый социально-политический сервис iViche проводит исследования по уникальной двухтуровой схеме. В ходе первого этапа – "обсуждения", – участники могут добавлять свои варианты ответов, менять свое мнение, переголосовывать. Таким образом, по замыслу авторов, собирается максимальное количество сознательных мыслей. В ходе же второго этапа – голосования – участники голосуют только за один из набора вариантов, забранных в первом туре.

Платформа требует несложной регистрации, а уже зарегистрированным участникам iViche предоставляется возможность самим создавать опросы на темы, которые кажутся им актуальными и важными. На сегодня это действительно уникальный инструмент "цифровой демократии", который, с одной стороны, фиксирует "болевые точки общества", с другой - информирует о таких сигналах власть. Ведь после завершения голосований система автоматически рассылает результаты по электронным адресам государственных органов, которые указывают пользователи при создании опроса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что социологи фиксируют некоторое падение рейтингов партии "Слуги народа". В то же время, эксперты отметили рост рейтингов партии "Пропозиція". При этом социологи уверяют, что Порошенко и Зеленский снова вышли бы во второй тур выборов президента, если бы таковые проводились в ближайшее время.

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