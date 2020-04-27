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27 апреля • обновлено в 16:35
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В Украине запустили бесплатный онлайн-курс о дизайне и программу трудоустройства

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Креативная Практика — это образовательная платформа для специалистов креативных индустрий.

В Украине запустили бесплатный онлайн-курс о дизайне и программу трудоустройства

Платформа включает:

  • образовательные продукты (курсы, отдельные лекции и специальные форматы),

  • онлайн-платформу для обучения,

  • систему профилей студентов,

  • систему сертификации,

  • программу помощи в трудоустройстве.

До 3 мая открыта регистрация на бесплатный курс "Основы дизайна" от Креативной Практики.

Курс проходит исключительно в онлайн-формате и длится 2,5 месяца. Программа охватывает темы композиции, цветоведения, типографики, стиля и дизайн-процесса, а также содержит ряд практических модулей. Особенность этого курса в том, что он создан группой партнеров — креативных и дизайнерских агентств. Его программа основана на реальных практиках и методах работы и учитывает обобщенные требования к дизайнерским знаниям.

Сейчас идет набор на третий поток, который в этом сезоне станет последним. Следующий поток начнет обучение уже в сентябре.

Выпускники курсов будут автоматически попадать в списки кадрового резерва партнеров организаторов.

Справка

Креативная Практика создается группой украинских креативных компаний на основе реальных практик и знаний особенностей работы креативной индустрии. На текущий момент в рабочую группу входят Aimbulance, Arena Media Expert, Deco.agency, dl.agency, Element Agency, Enjoy, Gagarin Studio, Galagan, Grape, Havas Kyiv Design, Hexagon Agency, Kyiv Signals, League Design Agency, MADCATS, MEX a member of Havas, Michurin, New Strategies Group, POPEL Agency, POSTMEN, Sasquatch Digital, Skykillers, TS/D Agency, UAMASTER, Vertigo, Vintage Web Production, Wideworks®, список партнеров расширяется.

Узнать больше о проекте Креативная Практика тут.

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