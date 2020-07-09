В Украине запускают электронные больничные: в чем их особенности

Министерство здравоохранения запускает электронные больничные.

Пока они будут функционировать в тестовом режиме на базе сервиса Пенсионного фонда. Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге 9 июля, который транслировала пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В электронной системе здравоохранения разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений... Это сократит время, предоставит нам удобство и позволит дальше работать с этой информацией. Одно из таких заключений – временные листки нетрудоспособности (больничные)", – сказал он.

Чиновник пояснил, что сейчас идет подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу электронных больничных, а в целом такие документы будут запускаться в два этапа.

Он также рассказал, что в Пенсионном фонде уже разработали на сайте веб-интерфейс, куда врач с помощью цифровой подписи сможет вносить данные о пациенте, его временной нетрудоспособности. Для всех служб эта информация будет "подтягиваться" из базы данных фонда.

"Преимущество в том, что это уже разработано, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные до конца лета", – заявил Кучер.

Он отметил, что медицинские учреждения, которые хотят протестировать систему, могут зарегистрироваться до 15:00 10 июля. Уже после отработки технических моментов, получения обратной связи произойдет переход к финальному утверждении нормативных документов и запуску электронных больничных.

В то же время параллельно разрабатывается целевая модель электронных больничных, которая будет работать в eHealth. Ее должны запустить в начале 2021 года.

"Она заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать электронные больничные с минимальным количеством действий", – подытожил Кучер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 3 марта принял постановление о введении в стране электронных больничных. Как анонсировал заместитель министра социальной политики Олег Коваль, электронный больничный мог появиться в Украине уже с 1 апреля.