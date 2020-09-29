В Украине запретят продавать электронные сигареты детям: Рада сделала первый шаг
Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №3628, который предусматривает усиление ответственности за продажу детям электронных сигарет и жидкостей к ним.
Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания парламента 29 сентября. Его поддержали 272 нардепа.
В частности авторы документа предложили, чтобы электронные сигареты не продавали лицам, которым нет 18 лет, так же, как другие табачные изделия. Прогнозируется, что это позволит сохранить жизнь и здоровье детей в Украине.
В законопроекте прописано, что продажа несовершеннолетним пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним влечет за собой наложение штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800- 13 600 грн).
Торговля такими товарами с рук наказывается аналогичными штрафами и конфискацией предметов торговли и выручки за них.
Кроме того, законопроектом предусматривается запрет продажи товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
акцизные ставки в Украине до 2024 года постепенно должны поднять до европейского уровня, а доля акциза должна составлять 60% от общей стоимости.
Так, уже через 5-6 лет, акциз на 1 000 сигарет повысят до 90 евро. По подсчетам, если в 2020 году пачка в среднем стоит около 44 грн, то в следующем году цена составит уже около 53 грн.