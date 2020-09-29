В Украине запретят продавать электронные сигареты детям: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №3628, который предусматривает усиление ответственности за продажу детям электронных сигарет и жидкостей к ним.

Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания парламента 29 сентября. Его поддержали 272 нардепа.

В частности авторы документа предложили, чтобы электронные сигареты не продавали лицам, которым нет 18 лет, так же, как другие табачные изделия. Прогнозируется, что это позволит сохранить жизнь и здоровье детей в Украине.

Итоги голосования за законопроект №3628. Скриншот видео

В законопроекте прописано, что продажа несовершеннолетним пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним влечет за собой наложение штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800- 13 600 грн).

Торговля такими товарами с рук наказывается аналогичными штрафами и конфискацией предметов торговли и выручки за них.

Кроме того, законопроектом предусматривается запрет продажи товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

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