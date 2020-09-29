В Украине запретят продавать электронные сигареты детям: Рада сделала первый шаг

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,5 т.

  • Штрафы за нарушение составят до 13 600 грн

  • Наказываться будут как торговые точки, так и те, кто будет продавать указанные товары с рук

  • Также документ введет запрет на продажу детских товаров, имитирующих табачные изделия

В Украине запретят продажу электронных сигарет детям

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №3628, который предусматривает усиление ответственности за продажу детям электронных сигарет и жидкостей к ним.

Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания парламента 29 сентября. Его поддержали 272 нардепа.

В частности авторы документа предложили, чтобы электронные сигареты не продавали лицам, которым нет 18 лет, так же, как другие табачные изделия. Прогнозируется, что это позволит сохранить жизнь и здоровье детей в Украине.

Итоги голосования за законопроект №3628.

В законопроекте прописано, что продажа несовершеннолетним пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним влечет за собой наложение штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800- 13 600 грн).

Торговля такими товарами с рук наказывается аналогичными штрафами и конфискацией предметов торговли и выручки за них.

Кроме того, законопроектом предусматривается запрет продажи товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • акцизные ставки в Украине до 2024 года постепенно должны поднять до европейского уровня, а доля акциза должна составлять 60% от общей стоимости.

  • Так, уже через 5-6 лет, акциз на 1 000 сигарет повысят до 90 евро. По подсчетам, если в 2020 году пачка в среднем стоит около 44 грн, то в следующем году цена составит уже около 53 грн.

УкраинаВерховная Рада Украины