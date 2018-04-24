В Украине запретят более 20 сайтов: полный список

Министерство информационной политики Украины направило Службе безопасности Украины перечень сайтов, рекомендованных для запрета.

Список подготовила рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики. После рассмотрения экспертный совет при министерстве одобрил его. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"По рекомендации экспертного совета перечень сайтов направлен в Службу безопасности Украины 18.04.2018 года", - сказано в ответе.

СБУ должна провести экспертизу ресурсов и отреагировать при необходимости в соответствии с законодательством. В новый перечень сайтов вошел 21 ресурс. Они содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства.

Таким образом, были отобраны следующие порталы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

Их призвали запретить в связи с ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Мининфорполитики предоставило также к перечню ссылки на материалы. В министерстве отметили, что рабочая группа по мониторингу и выявлению информации проводит подобную работу на постоянной основе.

Напомним, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда юр- и физлиц, которым в частности блокируется доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Помимо этого доступ заблокировали ко всем сервисам "Яндекса". В СНБО объяснили, кто и за что попал под новые санкции.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта 2018 года Мининформполитики предложила запретить 21 сайт.