В Украине запретили три телеканала России: список

В Украине запрещено вещание трех российских телеканалов: "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк".

Об этом сообщает пресс-служба Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ – русский", – говорится в сообщении.

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Телеканалы изъяты из вещания на основании законов, так как РФ признана государством-оккупантом и государством-агрессором.

Так, Нацсовет ссылался на решение СНБО от 25.01.2015, согласно которому Кабинету министров было поручено принять безотлагательные меры по прекращению российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных средств массовой информации. Поэтому Нацсовет решил временно прекратить рассмотрение вопроса об адаптации российских каналов.

Запрет российских телеканалов в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил для ретрансляции в Украине еще три российских телеканала.

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