В Украине запретили работу ночных клубов и дискотек из-за карантина

В Украине запретили работу дискотек и ночных клубов на время карантина.

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления, предусматривающий запрет работы ночных клубов и дискотек.

На заседании 26 августа правительство поддержало проект постановления Кабмина о внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров. Он вводит ряд ограничений на время адаптивного карантина, в частности касающихся работы развлекательных заведений.

В начале заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что рассмотреть запрет на работу развлекательных заведений предложил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он уточнил, что запрет не будет касаться работы заведений общественного питания без организации досуга.

"Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые благоприятствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине", – сказал премьер-министр.

Он также отметил, что ночные клубы работают без соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

"Это способствует тому, что мы видим сегодня в нашей ежедневной статистике – рост заболеваемости. Особенно среди молодых людей в возрасте от 20-ти до 35-40 лет", – сказал Шмыгаль.

Ограничительные меры будут усилены в регионах, где установлен "зеленый" уровень противоэпидемической опасности.

"Предлагается усилить ограничительные меры в регионах, в которых установлен "зеленый" уровень эпидемиологической опасности, запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга.

Кроме того, мы отработали с Минкультом запрет концертов, кроме проводимых учреждениями культуры и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности", – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине в связи с ростом количества больных COVID-19 официально продлили до 1 ноября 2020 года. Ограничительные меры будут действовать до 31 октября включительно.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!