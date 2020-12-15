В Украине запретили проведение массовых новогодних корпоративов
Из-за коронавируса в Украине с 19 декабря запретили проведение любых торжественных празднований со скоплением людей – под запрет попали новогодние корпоративы, банкеты, свадебные торжества и т.д.
Перечень ограничений содержится в постановлении Кабинета министров, утвержденном 14 декабря. Согласно документу, запрет будет действовать как минимум до 28 февраля.
На время карантина запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных и т.д.) мероприятий с участием более 20 человек. В случае проведения мероприятий с участием до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра, уточнили в постановлении.
Под запретом – проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга, включая проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий, говорится в постановлении.
В то же время заведения общественного питания во время локдауна будут работать, однако с ограничениями. Так, с субботы, 19 декабря, кафе и ресторанам позволили закрываться в 23:00. Однако чек должен быть проведен до 22:00, а посетители обязаны покинуть заведение питания не позже 23:00.
Локдаун в Украине, или так называемый карантин зимних каникул, введут с 8 до 24 января 2021 по решению Кабинета министров от 9 декабря.
Он предусматривает запрет работы:
кафе, баров, ресторанов (кроме тех, что работают на вынос, доставки и общепита в аэропортах);
магазинов непродовольственных товаров;
кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
торгово-развлекательных центров;
проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.
В то же время будут работать:
продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;
соответственно будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;
салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.
Общественный транспорт будет работать с ограничениями "оранжевой" зоны.
С 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.
Перечень ограничений опубликован 14 декабря на сайте Кабинета министров Украины. Они коснутся работы учебных заведений, предприятий общепита, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что о запрете ресторанам и заведениям общепита проводить новогодние праздники с 8 января рассказал главный государственный санитарный врач Украины, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, нет такого запрета только на школьные предновогодние утренники.