В Украине запретили проведение массовых новогодних корпоративов

Из-за коронавируса в Украине с 19 декабря запретили проведение любых торжественных празднований со скоплением людей – под запрет попали новогодние корпоративы, банкеты, свадебные торжества и т.д.

Перечень ограничений содержится в постановлении Кабинета министров, утвержденном 14 декабря. Согласно документу, запрет будет действовать как минимум до 28 февраля.

На время карантина запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных и т.д.) мероприятий с участием более 20 человек. В случае проведения мероприятий с участием до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра, уточнили в постановлении.

Под запретом – проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга, включая проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий, говорится в постановлении.

В то же время заведения общественного питания во время локдауна будут работать, однако с ограничениями. Так, с субботы, 19 декабря, кафе и ресторанам позволили закрываться в 23:00. Однако чек должен быть проведен до 22:00, а посетители обязаны покинуть заведение питания не позже 23:00.

Локдаун в Украине или так называемый "карантин зимних каникул" введут с 8 до 24 января 2021 по решению Кабинета министров от 9 декабря.

Он предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме тех, что работают на вынос, доставки и общепита в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.

Общественный транспорт будет работать с ограничениями "оранжевой" зоны.

С 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.

Перечень ограничений опубликован 14 декабря на сайте Кабинета министров Украины. Они коснутся работы учебных заведений, предприятий общепита, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что о запрете ресторанам и заведениям общепита проводить новогодние праздники с 8 января рассказал государственный санитарный врач Украины, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, нет такого запрета только на школьные предновогодние утренники.