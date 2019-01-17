В Украине запретили больше сотни российских фильмов: опубликован список

В Государственном агентстве Украины по вопросам кино озвучили список фильмов, которые попали под запрет. Большинство с них – российского производства.

В него вошло 139 картин, передает "Укринформ". По словам заместителя председателя Госкино Сергея Неретина, не последнюю роль сыграл Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, составленный Минкультом по данным СБУ.

Предлагаем вам ознакомиться с "черным списком".

Кадр из сериала "Штрафбат" YouTube

Не прошли проверку российские сериалы: “Штрафбат”, “Баллада о бомбере”, “Последний бой майора Пугачева”, “Агент особого назначения-3”, “Заходи – не бойся, выходи – не плачь”.

Кадр из фильма "Легенда №17" YouTube

Запретили также и ряд полнометражных лент – “Легенда № 17” про советского хоккеиста Валерия Харламова, “Ночной дозор” и “Дневной дозор” Тимура Бекмамбетова, “Любовь в большом городе-2”, “Европейский конвой” и другие.

Примечательно, что в санкционный список попал и украинский детективный сериал “Нюхач”.

Сериал "Нюхач" Megogo

Помимо современных картин, отказались также от фильмов 1990-х: “Настя” и “Орел и решка” Георгия Данелии, “Американ бой”, “На Дерибасовской хорошая погода” и “Ребенок к ноябрю”.

Фильм "На Дерибасовской хорошая погода" Film.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2017 году Госкино предоставило полный список фильмов и сериалов, запрещенных для показа в Украине с 2014 – всего 589 фильмов и сериалов.

Сейчас перечень насчитывает уже больше 700 картин.

В ноябре 2018 года в Украине запретили к показу фильм "Любовь в большом городе-2", главную роль в котором сыграл комик Владимир Зеленский.

Кроме того, запретили четвертую, пятую и шестую части криминальной саги "Бандитский Петербург".

Одним из самых громких стал запрет "Сватов".

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