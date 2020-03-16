В Украине закрывают железную дорогу, метро и автобусное сообщение

В Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Экстренные меры он поручил ввести Кабинету министров, который проведет заседание вечером, 16 марта.

Из-за возможной угрозы эпидемии коронавируса ограничения должны вступить в силу с 12:00 среды, 18 марта.

"Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить железнодорожное, авиа и автобусное межгородское, и межобластное сообщение, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться до 10 человек в маршрутных такси и в такси и до 20 человек в тролейбусах, вагонах и трамваях", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев с 17 марта введет еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа заведений общественного питания и торговых центров.

Будут работать только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

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