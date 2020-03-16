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16 марта • обновлено в 17:56
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В Украине закрывают железную дорогу, метро и автобусное сообщение

13.4т
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В Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Экстренные меры он поручил ввести Кабинету министров, который проведет заседание вечером, 16 марта.

Из-за возможной угрозы эпидемии коронавируса ограничения должны вступить в силу с 12:00 среды, 18 марта.

"Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить железнодорожное, авиа и автобусное межгородское, и межобластное сообщение, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться до 10 человек в маршрутных такси и в такси и до 20 человек в тролейбусах, вагонах и трамваях", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев с 17 марта введет еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа заведений общественного питания и торговых центров.

Будут работать только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Предлагаю полную дезинфекцию куйева и Галичины от бэндэровируса... "Искандерами" и "Калибрами")))
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Журба Валентина
Журба Валентина
Лучше б Черновицкую область закрыли! И Житомирскую заодно! в Киеве закрыть метро = коллапс
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ничё, щаз из Италии инфицированные гастрабайтеры понаедут, и будет вам щастье! Итальянцам нафик не нужны больные иноземцы, пущай дома дохнуть!
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