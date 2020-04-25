В Украине в связи с пандемией коронавируса COVID-19 посещать кладбища в поминальные дни будет запрещено.

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Вблизи них будут дежурить усиленные патрули полиции, передает пресс-служба правоохранителей. Запрет в то же время не будет касаться случаев осуществления захоронений.

В Украине закрыли кладбища npu.gov.ua

Решение о закрытии кладбищ приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 21 апреля.

"Председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений", – говорится в сообщении.

За соблюдением карантинных ограничений будут следить полицейские и 22 тысячи нацгвардейцев, также будут дежурить усиленные патрули вблизи кладбищ.

В Украине закрыли кладбища npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Ривне 70-летняя пенсионерка пыталась пробраться на закрытое из-за карантина кладбище через забор, но застряла и кричала о помощи.

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